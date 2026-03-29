ಈ 7 ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಧೂರದ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಕರ್ಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಅವನೀತ್ ಕೌರ್ ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ವೇವೀ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಇರುವವರು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರಂತೆ ಸೈಡ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಹೇರ್ ಖಂಡಿತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮುಖವನ್ನು ತುಂಬಿದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ
ಫಂಕಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರಂತಹ ಸೈಡ್ ವೇವೀ ಹೇರ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದ ಬದಲು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಪೋನಿ ಟೇಲ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪೋನಿ ಟೇಲ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ವೇವೀ ಅಥವಾ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರು ಸ್ಲೀಕ್ ಬಬಲ್ ಬ್ರೇಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ ವಿತ್ ಬ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ಸಿಂಪಲ್ ಬನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು.
