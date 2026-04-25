ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಹಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಇದು ಫ್ರೀ-ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ದಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾರವನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ.
ಬೀಡ್ಸ್ (ಮಣಿಗಳು) ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಹೊಳಪು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬೋಹೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಬೋಹೋ ಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಸೆಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೇಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಡ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
