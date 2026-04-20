ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಸೀರೆಗಳು
ಪೂಜೆಗೆ ಸೀರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸೀರೆ ಬದಲು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಖುಣ್ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಆಧುನಿಕ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಖುಣ್ ಸೀರೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಲು ಹೆವಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಖುಣ್ ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಇದರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ನ ಸೆರಗು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳ ಗುರುತು. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟೆಸಲ್ಗಳು ಸಖತ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನವಿರಾದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿ.
ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಗಿಳಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಖುಣ್ ಸೀರೆ ಸೂಕ್ತ. ಸೀರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಪ್ಲೇನ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆಯು ವಿಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2000-3000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Instagram Reels ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈ 7 ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 925 ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು!
ಓವಲ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ 7 ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು!
ಒಡೆಯೋ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ಹಳತಾಗೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ; ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ 7 ಮರದ ಬಳೆಗಳು