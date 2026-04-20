ಇಳಕಲ್ ಸೆರಗಿನ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಸೀರೆಗಳು

fashion Apr 20 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
ರಫಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆ

ಪೂಜೆಗೆ ಸೀರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸೀರೆ ಬದಲು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಖುಣ್ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.

Image credits: instagram@aadyaa_singapore
2 ಶೇಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆ

ಆಧುನಿಕ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಖುಣ್ ಸೀರೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಲು ಹೆವಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram@the_tora_in
ಪಿಂಕ್ ಇಳಕಲ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆ

ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಖುಣ್ ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಇದರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್‌ನ ಸೆರಗು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳ ಗುರುತು. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟೆಸಲ್‌ಗಳು ಸಖತ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. 

Image credits: instagram@prakruti.originals
ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆ

ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನವಿರಾದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿ.

Image credits: instagram@sayalirajadhyakshasarees
ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆ

ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಗಿಳಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ ಈ ಖುಣ್ ಸೀರೆ ಸೂಕ್ತ. ಸೀರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. 

Image credits: instagram
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬೂಟಿ ವರ್ಕ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆ

ಪ್ಲೇನ್ ಖುಣ್ ಸೀರೆಯು ವಿಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್‌ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2000-3000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: instagram@sayalirajadhyakshasarees
ಖುಣ್ ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

  • ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದನ್ನು ನೇಯಲು ವಿಭಿನ್ನ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಈ ಸೀರೆಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
  • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
Image credits: instagram
