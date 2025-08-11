ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ 7ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮುನ್ಷಿ ರಂಜಿತ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೋಮೊ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಂತ್ರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 6 ಸೀಸನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮುನ್ಷಿ ರಂಜಿತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.

ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ನನ್ನಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀಸನ್ ಏಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏನಿದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳುವುದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೋಮೊ ಎಂದೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯೋಜನರು ಮಾಡಿರುವ ತಂತ್ರ ಇದು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು.

ಹೊರಬಂದ ಮುನ್ಷಿ ರಂಜಿತ್‌ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಂಜಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೋತವನು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಂಡು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಂದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಬಾಣ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರಂಜಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.