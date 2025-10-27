ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7,300mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾತುರ ಇಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ OnePlus 15 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು OnePlus 13 ರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚೀನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ OnePlus 14 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ OnePlus 15 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ:
OnePlus 15 ಫೋನ್ 6.78 ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ OnePlus 13s ಶೈಲಿಯ ಚದರ ಆಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾನೋ-ಸೆರಾಮಿಕ್ ಲೋಹದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಲಿವೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್:
ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಚೀನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ColorOS 16 ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Android 16 ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್OS 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಸೂಪರ್ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏರ್ಜೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿವೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ OnePlus 15 ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 50MP ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸರ್, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 7,300mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, 120W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹70,000 ರಿಂದ ₹75,000 ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ Xiaomi 15 ಜೊತೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗಲಿದ್ದು, ಆ ಫೋನ್ ಸಹ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ₹64,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ OnePlus 15 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.