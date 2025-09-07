ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಾಲ್ವರು ಗಣ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಫ್. ಹೆಚ್. ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್, ಡಾ. ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ನೇಮಕ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ವರು ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು?
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
- ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಫ್. ಹೆಚ್. ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್
- ಡಾ. ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ
- ರಮೇಶ್ ಬಾಬು
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಎನ್ಆರ್ಐ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಲಿತ ನಾಯಕ ಎಫ್ಹೆಚ್ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಯುಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ ಅವರ ಅವಧಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಕೆಎ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ನೇಮಕ
ಹಿಂದಿನ ಸದಸ್ಯ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿ(ಎಸ್)ನ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ನಂತರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬೇಗಣೆ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಡಾ. ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಸೆಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಎನ್ಜಿಒ ಕೃಷ್ಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಜಾರ್ಜ್ ಮೇಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ನಿವಾಸ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರು ಶಾಸನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಸನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಹೊಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.