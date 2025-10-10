ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ನಡುವೆಯೂ, ನಗರ ಯೋಜನೆ, 5 ಹೊಸ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಂತಹ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ **ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ)**ದ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಪೌರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಭೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ 75 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 35 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಜರಿ, ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಭಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಭೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎ.ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಗೈರು – ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಹಾಜರಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾ, “ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು,” ಎಂದರು.

Related Articles

Related image1
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಮೊದಲ ಸಭೆ : 11 ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ
Related image2
'ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರೋಡ್‌ ಕಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಶನ್‌ ಇಲ್ಲ..' ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ!

ಅಜೆಂಡಾ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅವರು, “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಜೆಂಡಾ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸಭೆ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಬಂದಿರದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹಿಂದಿನವರನ್ನು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ

  • ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
  • ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಆರ್: ಟೌನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಟಿಡಿಆರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
  • ಬಿ.ಸ್ಮೈಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿ.ಸ್ಮೈಲ್ ನಿಗಮದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
  • ಹೊಸ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳು: ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ಹೊಸ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ, ಕಚೇರಿ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
  • ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳು: ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಡಿ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ಮನೆಮನೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಇ–ಖಾತೆ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದರು.
  • ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಮಳೆಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಘಿ ತಡೆ ಕ್ರಮ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಮರ, ಕೊಂಬೆಗಳ ತೆರವುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು:

  • ಬಿಡಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಟಿಡಿಆರ್ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಿಬಿಎಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
  • ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಿಕೆ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
  • ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಭೆ ಕಡ್ಡಾಯ
  • ಐದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ
  • ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ₹1–3 ಕೋಟಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ

ಜಿಬಿಎ: ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಬಲ

ಸಭೆಯ ನಂತರ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜನತೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೇ 15ರಿಂದ ಜಿಬಿಎ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈ 19ರಂದು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ 30 ದಿನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಐದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ,” ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ

ಇತ್ತ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಉದಯ ಗರುಡಾಚಾರ್, ಮುನಿರತ್ನ, ಸಿ.ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಗೋಪಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಬಿಎ ರಚನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು “ನಾನು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿಕೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು, “ಜಿಬಿಎ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಿಸಿಎಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದರು. ಗುಂಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಅವರು, “ಮಳೆ ಸತತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೊದಲ ಸಭೆಯು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದರೂ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಗೈರು ಈ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶವಾಯಿತು. ಜಿಬಿಎ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ.