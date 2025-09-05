ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು.

30-30-30-10 Rule: Effective Financial Management: 30-30-30-10 ಈ ನಿಯಮವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಸರಳ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ಇದೆ.

ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ 30%: ಈ ವರ್ಗವು ಬಾಡಿಗೆ, ಗೃಹ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯೇ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 30%: ದಿನಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ 30%: ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು 10%: ಇದು ನಿಮ್ಮ 'ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ' ಖರ್ಚುಗಾಗಿ. ನೀವು ಈ 10% ಅನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು, ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಯಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೇ?

ಜನರು ಬಳಸುವ 50:30:20 ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಜೆಟ್ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ 30:30:30:10 ನಿಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ:

ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ 30,000 ರೂ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ) 30,000 ರೂ.

ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 30,000 ರೂ.

ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ರೂ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂತೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.