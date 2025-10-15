Unique British couple love story: ವಿಶಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ: ಬ್ರಿಟನ್ ನಿವಾಸಿ ಗೀಗಿಗೆ 62 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅವಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು, ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ನಿವಾಸಿ ಗೀಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 31 ವರ್ಷದ ಗೀಗಿ ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳಿಂದ ತನ್ನ 62 ವರ್ಷದ ಸಂಗಾತಿ ಟಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ಗೀಗಿ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀಗಿಯನ್ನು 'ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗರ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಹಣದ ಮೇಲಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
31 ವರ್ಷದ ಗೀಗಿ ಮತ್ತು 62 ವರ್ಷದ ಟಿಮ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನಿವಾಸಿ ಗೀಗಿ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ 350 ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ವೆಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಮ್ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು ಗೀಗಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಗೀಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 'ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಟಿಮ್ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಹಣವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಗಾತಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.'
ಟಿಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗೀಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾಳೆ
ಟಿಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಖರ್ಚನ್ನು ತಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೀಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಫೈನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸರಳ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಅವರ 'ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ'ಯ ಸಹಜ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಬಾರಿ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಈ ಯುವತಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.
'ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ'
ಜನರು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೀಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿಮ್ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಹಣದ ಮೇಲಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಟಿಮ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೀಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಟಿಮ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೀಗಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿತ್ತು
ಗೀಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟಿಮ್ ಜೊತೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.