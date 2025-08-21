ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 259 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ. ಟೈಲರ್ಗಳು, ನೇಕಾರರು, ಗುಮಾಸ್ತರು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.21): 2020ರ ಕೋವಿಡ್ 19 ರ ಮೊದಲ ಅಲೆ ವೇಳೆ 259 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ಬುಧವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಐದು ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾಯಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೂರು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ (ಕೆಟಿಪಿಪಿ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 4(ಜಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಗತ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು, ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2021 ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಎಂಪನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕೋರಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಮಂಡಳಿಯು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆಯಲು ಮುಂದಾಯಿತು.
ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಕಿಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಂಡಳಿಯು ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್-ಫಾಕ್ಟೋ ಆಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿತು. "ಹೀಗಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಮೇ 2022 ರವರೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ/ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ 258.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಆಡಿಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 4(ಎ) ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎಜಿ ಈ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು, ಕೋವಿಡ್-19 ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವು "ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಲಾ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ 30 ಉಪ-ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವರದಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ 42.5 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ, ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ 399 ಅರ್ಜಿದಾರರ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ಗಳು, ಗುಮಾಸ್ತರು, ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿಗಳ ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮಂಡಳಿಯು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಡಿಟ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.