ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 26 ಸಾವಿರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ (RCH) ಕೋಶದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ 10 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 25,436 ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2020-21 ರಿಂದ 2024-25 ರವರೆಗೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ ವರೆಗೆ) ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು RCH ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 2,723 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ, ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ (2,622), ವಿಜಯಪುರ (1,919), ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು (1,649) ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ, ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2020-21 ರಲ್ಲಿ 42,120 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 2021-22 ರಲ್ಲಿ 44,631 ಮತ್ತು 2022-23 ರಲ್ಲಿ 49,875 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 39,606 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, 2024-25ರಲ್ಲಿ 26,436 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಕೊಸಂಬೆ, ಆರ್ಸಿಎಚ್ ದಾಖಲೆಗಳು 14-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. "2020-21ರಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ನಂತರ ಐದು, ಏಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ 1,117 ರಿಂದ 2021-22ರಲ್ಲಿ 1,347 ಕ್ಕೆ, 2022-23ರಲ್ಲಿ 1,826 ಕ್ಕೆ, 2023-24ರಲ್ಲಿ 1,496 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 1,649 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮರೇಶ್ ಹವಿನ್, ಪೋಷಕರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5,980, 6,453 ಮತ್ತು 6,696 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 4,511 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ವೇಳೆಗೆ ಅದು 2,723 ರಷ್ಟಿದೆ. "ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಗೋವಾಂಕೋಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಎಚ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ.
"ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ರಹಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಊಹಾಪೋಹದ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು" ಎಂದು ಶಶಿಧರ್ ಕೊಸಂಬೆ ಗಮನಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 72 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.