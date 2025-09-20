ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ದೇಶದ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಕರೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 37.4 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.20): ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಝಡ್ (Generation Z) ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮತ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ:
ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು Gen Z ಗಳಿವೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಸುಮಾರು 374 ಮಿಲಿಯನ್ (37.4 ಕೋಟಿ). ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಹಾರವು ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೇರಳವು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್?
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 246 ಮಿಲಿಯನ್ (24.6 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತದ 374 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 128 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ವರದಿಗಳು ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಜನರಲ್ ಝಡ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವವೇನು?
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನರಲ್ ಝಡ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಝಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಕರೆದರೆ, ಇತರರು ಇದನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.