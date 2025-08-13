ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 2.3239 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ, ಆಗಸ್ಟ್ 12: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2.3239 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಭೂಮಿ ಲಕ್ನೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರೋಜಿನಿ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ನೋರ್ ಪರಗಣೆಯ ಚಕೌಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋದ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಬಿ.ಎ. (ಆನರ್ಸ್) ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎಂ.ಎ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎಂ.ಎ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಂ.ಎ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪಿಜಿಡಿಟಿಇ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ನಂತಹ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್, ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ನೋದ ಕಾನ್ಪುರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಟಿಟಿಸಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಈ ಭೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
- ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿ: 2.3239 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ₹9,29,56,000
- ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1
- ಸ್ಥಳ: ಚಕೌಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಸರೋಜಿನಿ ನಗರ, ಲಕ್ನೋ
- ಕೋರ್ಸ್ಗಳು: ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್, ರಷ್ಯನ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳು