ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಯೋಜನೆ: ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಎಂದರೆ “ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?” ಈಗ ಈ ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು “ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಗರ ಸೃಜನ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉಪಕ್ರಮ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ದುಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಕೇವಲ ₹11,000. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ₹50,000 ದಿಂದ ₹1,00,000 ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಮಂಟಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ?
ಸರ್ಕಾರವು ಈವರೆಗೆ 66 ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹260 ಕೋಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 39 ಮಂಟಪಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
- 27 ಮಂಟಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶನಿವಾರ ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾನ್ಬೇಲಾ ಮತ್ತು ರಾಪ್ತಿನಗರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎರಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಾನ್ಬೇಲಾ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ನಿಧಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಈಗ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ
ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದೆ. ಜನರು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ‘ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಟಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ?
ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ಅಲಿಘರ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಆಜಂಗಢ್, ಬಸ್ತಿ, ಫರೂಕಾಬಾದ್, ಫತೇಪುರ್, ಫಿರೋಜಾಬಾದ್, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್, ಮೌ, ಪಿಲಿಭಿತ್, ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ, ಸೋನ್ಭದ್ರ, ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್, ಉನ್ನಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ ಮಂಟಪಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ?
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆಗ್ರಾ, ಅಲಿಘರ್, ಭದೋಹಿ, ಬಹ್ರೈಚ್, ಬಲ್ಲಿಯಾ, ಬಾರಾಬಂಕಿ, ಬಿಜ್ನೋರ್, ಬುಲಂದ್ಶಹರ್, ದೇವರಿಯಾ, ಗೋರಖ್ಪುರ (ಕ್ಯಾಂಪಿಯರ್ಗಂಜ್), ಜೌನ್ಪುರ್, ಲಖಿಂಪುರ್ ಖೇರಿ, ಮಥುರಾ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್, ರಾಂಪುರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ವಾರಣಾಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.