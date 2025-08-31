ಯುಪಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಮುಕ್ತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. 'ವಿಮುಕ್ತ ಜಾತಿ ದಿನ'ದಂದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಈ ಜಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಭಾಗೀದಾರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂವಾದ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಕ್ನೋದ ಭಾಗೀದಾರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜೊತೆಗೆ
- ನರೇಂದ್ರ ಕಶ್ಯಪ್, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಬಲೀಕರಣ)
- ಅಸೀಂ ಅರುಣ್, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ - ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ)
- ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಂಡ್, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ)
ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳ ಉನ್ನತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ: “ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ”ಗೆ ತರುವುದು
ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು “ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ”ಗೆ ತರುವುದರ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ. 'ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್' ನೀತಿಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ವಿಮುಕ್ತ ಜಾತಿ ದಿನ' ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಮಾಜದ ಗಮನವನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಮುಕ್ತ, ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಜಾತಿ ಆಯೋಗದ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ:
- ವಿಮುಕ್ತ ಸಮುದಾಯ/ಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 59
- ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ/ಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 29
ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂರಹಿತ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಗಳು/ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್, ಬಂಜಾರ, ಬಾವರಿ, ಸಾನ್ಸಿ, ಕಂಜರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲವೇಲಿಯಾ ಸೇರಿವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜಾತಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ:
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು:
- ರಾಂಪುರ, ಫರೂಕಾಬಾದ್, ಸಾರನಾಥ್, ಚಂದಾಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಗೋಂಡಾ, ದುದ್ದಿ (ಸೋನ್ಭದ್ರ) ಮತ್ತು ಹಸನ್ಪುರ (ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ)ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
- ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ
- 101 ಆಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಶಾಲೆಗಳು
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆಹಾರ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳು
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ:
- ಕಾನ್ಪುರ (ಕಲ್ಯಾಣಪುರ), ಲಖೀಂಪುರ್ ಖೇರಿ (ಸಾಹೇಬ್ಗಂಜ್), ಮುರಾದಾಬಾದ್ (ಫಜಲ್ಪುರ)ದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ
- 264 ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು.