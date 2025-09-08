ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.8): ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮೂಲದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಸುಂದರ್ (@SunderjiJB), X ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಿಲ್ಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿವರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅನುಕೂಲತೆಯ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ರ್ಅನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಪರೋಟ, ಚಿಕನ್ 65, ನಾಲ್ಕು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಪ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಚಿಕನ್ ತೊಕ್ಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶೂಲ್ಕ ಸೇರಿಸಿ 1473 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಅನ್ನು 2 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 810 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪರೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 35 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ 65ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 240 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ 320 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 140 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 230 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
"ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಶೇಕಡಾ ಎಂಬತ್ತು ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ಸುಂದರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾನು ಪೋರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, '"ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅನುಕೂಲವು ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು. ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಲ್ಲ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನೀವು ನೋಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಜೊಮಾಟೊದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮೆನು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮೌಲ್ಯದ 24–28 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಘನಾಥ್ (@Meghnath_trader) ಎನ್ನುವವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆನು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ... ಬೆಲೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು" ಎಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕೇರ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.