ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ತನಿಖಾ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯೋಜಿತ ಕಳ್ಳತನ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ತನಿಖಾ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ, ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋಟಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಸಾಗಿದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್. ಶಶಿಧರನ್ ಅವರು ಇಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದ ದೇವಸ್ವಂ ಪೀಠ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ವಕೀಲರಿಗೂ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎಸ್. ಶಶಿಧರನ್ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಪಿ ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್
ಇದರ ನಂತರ, ದೇವಸ್ವಂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಲವು ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚು ಕೂಡ ಬಯಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲದೆ, ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಪೀಠ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ತನಿಖಾ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಿಸಿತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಶಬರಿಮಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌಪ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆದಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ಕಲಾಪಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
1998ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆ
ಶಬರಿಮಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನವೇ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಚರರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತನಿಖಾ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು, ಅದರ ಬದಲು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋಟಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಂಧನಗಳು ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋಟಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನಂತ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು ಅನಂತ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಸ್ಐಟಿ ತೀರ್ಮಾನ. ನಾಗೇಶ್, ಕಲ್ಪೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಚರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಚಕಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.