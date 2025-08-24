ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ನ್ಯೋಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಾಯುನೆಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಏರ್ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲಡಾಖ್ (ಆ.24) ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ನ್ಯೋಮಾದಲ್ಲಿ ಮಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.ಇದೇ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ ಗಡಿಯಿಂದ (ಎಲ್ಎಸಿ) 30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಲೇಹ್ನಿಂದ 200 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 13,700 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೋಮಾ ವಾಯುನೆಲೆ ಇದೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (ಬಿಆರ್ಒ) ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ನೆಲೆಯು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವಾಯುನೆಲೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಈ ನೆಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂರೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2023 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ 218 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ 1962 ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುನೆಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2009 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ AN-32 ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಲೇಹ್ ಮೂಲದ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಯಾಚಿನ್, ದ್ರಾಸ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ. ವಾಯುನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡೆಮ್ಚೋಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
1962 ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ನ್ಯೋಮಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
1962 ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ನ್ಯೋಮಾ ವಾಯುನೆಲೆ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. 2009ರಲ್ಲಿ AN-32 ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ವಾಯುನೆಲೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿತ್ತು. 2020ರ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ನ್ಯೋಮಾ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (ಎಲ್ಒಸಿ) ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ನೈಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (ಎಲ್ಎಸಿ) ಹೊಂದಿದೆ .