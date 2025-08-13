ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-1B ಗೆ ₹5,801 ಕೋಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ನೋ: ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-1B ಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ₹5,801 ಕೋಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ನೋವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಂತ-1B ಯ ಉದ್ದವು 11.165 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಭೂಗತ ಮತ್ತು 5 ಎತ್ತರದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೆಟ್ರೋ ದಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-1B ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಂತ-1B ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಲಕ್ನೋ ನಗರವು 34 ಕಿ.ಮೀ ಸಕ್ರಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಲಕ್ನೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಅಮೀನಾಬಾದ್, ಯಹಿಯಾಗಂಜ್, ಪಾಂಡೆಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಚೌಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಡಾ ಇಮಾಂಬರಾ, ಚೋಟಾ ಇಮಾಂಬರಾ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ, ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ, ರುಮಿ ದರ್ವಾಜಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ
ಈ ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಲಕ್ನೋದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಡಿಪೋಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಗರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಂತ-1B ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾರಿಗೆ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯು ಲಕ್ನೋದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಗರವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಲಕ್ನೋ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಗರವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.