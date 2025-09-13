India To Explore Isobutanol Blending With Diesel ಡೀಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಬೆರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ARAI ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.13): ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘ (ARAI) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ (ISMA) ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಗಡ್ಕರಿ, ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಳಕೆಗಾಗಿಯೂ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್?
ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಸುಡುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಪನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 20% ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರು ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಐಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಿಶ್ರಣ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೋಳ: ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಜೋಳವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು, ರೈತರು ₹42,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ₹1,200/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ “ಸುಮಾರು ₹2,600-2,800/ಕ್ವಿಂಟಲ್”ಗೆ ಏರಿವೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು "ರಕ್ಷಿಸಲು" ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯವು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾದರಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ಕರೆ ಋತುವಿನ 96% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಕಬ್ಬಿನ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ (FRP)ಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ (ಸಂಗ್ರಹಣೆ) ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ISMA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಗೋಯೆಲ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, 2019 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಕಬ್ಬಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು 2025-26 ರ ಸಕ್ಕರೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅನುಮತಿಸುವ ರಫ್ತು ಕೋಟಾವನ್ನು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದರು.
ಕಳೆದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ.58 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ISMA ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 34.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.