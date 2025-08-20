ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳು: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ "ರಕ್ಷಣಾ ಉಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ), ಅಮೇರಿಕನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ) ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು." ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೂಲಭೂತ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಲವಾದ ಸಹಯೋಗವು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ತಂಡವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಂಟಿ ಸೇನಾ अभ्यासದ 21 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ - 'ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸ' ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2+2 ಮಧ್ಯಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷ ಕಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.