ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಯುಪಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಯುಪಿ ಯೋಜನೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಟಲ್ ಜೀ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅಟಲ್ ಜೀ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆಗ್ರಾದ ಬಟೇಶ್ವರ ಅವರ ತವರು ಎಂಬುದು ಯುಪಿಯ ಅದೃಷ್ಟ. ಅವರು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಬಲರಾಂಪುರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜನಸಂಘ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೇವೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಶನಿವಾರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ 'ಭಾರತ ರತ್ನ' ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಏಳನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕವಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಅಟಲ್ ಜೀ ಐದು ಬಾರಿ ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. 10 ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇದ್ದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ 18 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 18,000 ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಅಸಮಾನತೆಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಲಕ್ನೋದ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಯ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಯುಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ 80 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದ ಯುಪಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಟಲ್ ಜೀ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯುಪಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಧವನ್ನು ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷವೂ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಜನರು ನಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳೆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಅವರು ಕರ್ಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಯೋಧನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಟಲ್ ಜೀ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ನಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು. ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ಎರಡು ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಂಘ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಜನರು ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಜನರು ವಿಷಯದಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭವ್ಯ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೌಧರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಮರ್ಪಾಲ್ ಮೌರ್ಯ, ಸಚಿವ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವ್ ಸಿಂಗ್, ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಭರ್, ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮೇಯರ್ ಸುಷಮಾ ಖರ್ಕ್ವಾಲ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಉಮೇಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಗೋವಿಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಮುಖೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಲಾಲ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವನೀಶ್ ಸಿಂಗ್, ಶಾಸಕಿ ಜಯದೇವಿ, ಅಮರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಯೋಗೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಾಲಿನಿ ಅವಸ್ಥಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮೌರ್ಯ, ಮಹಾನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.