ಭಾರತದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾದ H1B ವೀಸಾ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಹಲವರು
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಹಲವು ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ H-1B, L1, F1 ವೀಸಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ತಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ H-1B ವೀಸಾ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ, 'ಸಂದರ್ಶನ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' (Interview Waiver Programme) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಡ್ರಾಪ್ಬಾಕ್ಸ್' (Dropbox) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, H-1B, L1 ಮತ್ತು F1 ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಲಸೆ-ರಹಿತ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ H-1B ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಬಹುಪಾಲು.
ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ
ವೀಸಾ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ, ವೀಸಾ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 'ಡ್ರಾಪ್ಬಾಕ್ಸ್' ಸೌಲಭ್ಯವು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಾಯಭಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. • ರಾಯಭಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು (A-1, A-2, C-3, G-1 ರಿಂದ G-4, NATO-1 ರಿಂದ NATO-6 ಮತ್ತು TECRO E-1). • B-1, B-2 ಅಥವಾ B1/B2 ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವವರು, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತಾಯದ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಂದರ್ಶನ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವೀಸಾ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು.
ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು H-1B ವೀಸಾಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾರತೀಯರು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ನೀಡಲಾದ 3,20,000 H-1B ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿ 77% ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2023ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 3,86,000 ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿ 72.3% ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
