ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಮೊಡ್ ಸರ್ಜ್ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಐ ಮೊಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್) ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮರುಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳೆಕೆದಾರರು ಈ ಎಐ ಮೊಡ್ ಸರ್ಚ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವನ್ನು ನೋಡಲು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

After an incredible response in Labs, we’re starting to roll out AI Mode in Search to everyone in India (English to start). It’s a total reimagining of Search, and we’re excited for even more people to use it.

— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 8, 2025