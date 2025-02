ಕೇದಾರನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನನ್ನರಸಿ ರಾಧೆ, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ನಟ ಅಭಿನವ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಅಭಿನವ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕೇದಾರನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇದರನಾಥಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ಅಭಿನವ್ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಶಿವನು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ’ (Shiva is a state of being pure conscious blissful and eternal) ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.