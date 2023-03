ಬಿ-ಟೌನ್‌ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ತೇಜಸ್ವಿ; ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿ

ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್. ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿ.

ಈ ಹಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಾಲುಗಳನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿ“The stone of karma is a man who stumbles...The finger wound will not disappear...God will not wait...The darkness was filled with a lamp...Is it a flame that burns the city?” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ : ಕರ್ಮ ಹಾಡು - ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್