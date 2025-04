Finger Drum Artist: ವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕೇರಳದ ‘ಕನ್ನಡಿಗ’

Read Full Gallery

ಈ ಕೇರಳದ ಕನ್ನಡಿಗ ತನ್ನ ವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗೀತ ರೂಪಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.



'ಚಿಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು' ಎನ್ನುವ ಮಣಿಕಂಠನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2022 ರಲ್ಲಿ! ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 235 ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮಣಿಕಂಠ, ಬಳಿಕ 2024ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಚಿಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು,'ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' (Talent Book Of Record) ಮತ್ತು 'ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬುಕ್', (World Wide Book of Record) ಮತ್ತು 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' (International Book Of Record) ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ‘ಫಿಂಗರ್ ಡ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್’ (finger drum artist) ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.