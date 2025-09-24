- Home
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು.. 34ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ಸುಂದರ ನಟಿಯ ಬಾಳು!
Actress Viji Tragic Death at 34 'ಕೋಳಿ ಕೂವುದು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ವಿಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಪದಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಟಿಯರ ಜೀವನವು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವುಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ವಿಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡರು.
1982 ರಲ್ಲಿ 'ಕೋಳಿ ಕೂವುದು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿಜಿ, ಆ ಚಿತ್ರದ 'ಎಥೋ ಮೊಗಮ್ ಎಥೋ ಥಗಮ್' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಇಳಯ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ'ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಾಗ' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಿ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಹುಕಾಲ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಆ ಬಳಿಕ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ವಿಜಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
1996ರಲ್ಲಿ ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರಾದ ವಿಜಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಮಾಸನಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದರು. ವಿಜಯಕಾಂತ್, ವಿಜಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ವಾನ್ಚಿಂಥನಮ್ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ವಿಜಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಸಿಮ್ಮಾಸನಂ ಸಿನಿಮಾವೇ ವಿಜಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು.ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಿಯವರ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ವರ್ಷಗಳ ನೋವು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹತಾಶರಾದ ವಿಜಿ, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ರ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ರಮೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಜಿ, ಕೇವಲ 34ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ದುರಂತಮಯ ಕಥೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.