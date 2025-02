ಮುದ್ದು ಪರಿ ಜೊತೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ... ‘ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ’ ಎಂದ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್

ಚಂದನವನದ ನಟಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಪರಿ ಹಾಗೂ ಗಂಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ನಗುವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.



ಈ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. My world, wrapped up in one picture ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ, ಒಂದೇ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.