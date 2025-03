Turned 19 today ಎಂದ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್… ನಟಿಯ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಚಂದನವನದ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನಗೀಗ ಜಸ್ಟ್ 19 ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



ಈ ಕುರಿತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬರೆದಿರುವ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಇವತ್ತಿಗೆ 19 ತುಂಬಿದೆ. ನಾನು 30 ವರ್ಷದವಳಂತೆ ಕಾಣುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 19 ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. (Turned 19 today. Until I look #30 , #19 is my age! Period.) ಜೊತೆಗೆ ಕೇಕ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.