- 'ನೋ ಕಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್' ಬದಿಗೊತ್ತಿದ ತಮನ್ನಾ, ಈಗ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇಬಿಟ್ರು!
'ನೋ ಕಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್' ಬದಿಗೊತ್ತಿದ ತಮನ್ನಾ, ಈಗ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇಬಿಟ್ರು!
ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ 'ನೋ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್' ನಿಯಮವನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಮನ್ನಾ ಮುತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
15
Image Credit : Instagram/Tamannaah
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮನ್ನಾಗೆ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾಗೆ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ತಮನ್ನಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತಮನ್ನಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
25
Image Credit : Twitter
ತಮನ್ನಾ ನೋ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಲ್
ಆದರೆ ತಮನ್ನಾ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಕಟ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಮುತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
35
Image Credit : Instagram/Tamannaah
ನಿಯಮ ಮುರಿದ ತಮನ್ನಾ
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 2, ಜೀ ಕರ್ದಾ ಮುಂತಾದ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ತುಂಬಾ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.
45
Image Credit : Instagram/Tamannaah
ಮುತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ ಮುತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಮುತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರಭಾವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನೋ ಕಿಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
55
Image Credit : Twitter
ತಮನ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು
ತಮನ್ನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಓದೆಲ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ನಾಗ ಸಾಧ್ವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಡ್ 2, ಸ್ತ್ರೀ 2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
