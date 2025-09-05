GPayನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿದರೆ, ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
GPay ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ನಂಬರ್ಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : google
Google Pay ತಪ್ಪು ವರ್ಗಾವಣೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. GPay ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
25
Image Credit : google
GPay
ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲಿಗೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
35
Image Credit : Gemini
ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ತಪ್ಪನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು Google Pay ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅವರನ್ನು 18004190157 ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
45
Image Credit : our own
UPI ID
ಇನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ವಹಿವಾಟಿನ ID, ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ UPI ID ನಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
55
Image Credit : our own
NPCI ದೂರು
ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದು. npci.org.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ 'What we do' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು UPI ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನಂತರ ವಹಿವಾಟು ID, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಾದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿದೆ.
