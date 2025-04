Read Full Gallery

Jasmine Flower Storage Tips: ಹೂವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

How To Store Jasmine Flowers In Fridge For Long Time : ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿರಿಸಿದರೂ ಹೂಗಳು ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ವೇ ಕೊಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ನಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.