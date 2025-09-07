ರೈತರೇ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಸು! ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೆಣಸನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು.
ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣವು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಸಸಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಹರಡುವುದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡ. ನಂತರ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಲು ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಬಾಡುವಿಕೆಯಂತಹ ರೋಗಗಳು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಮೆಣಸನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಒಣಗಿದ ಕರಿಮೆಣಸಿನಿಂದ ಹಸಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.