2025ರ ಬಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಯಾರಿಗೆ? ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು!
ಬಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 30 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲಮೈನ್ ಯಮಲ್ ಮತ್ತು ಔಸ್ಮೇನ್ ಡೆಂಬೆಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ವಿಜೇತ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ 30 ಅಸಾಧಾರಣ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಡು ಚಾಟೆಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುನ್ನ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೊಹಮದ್ ಸಲಾಹ್
ಬಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮೊಹಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಲಿವರ್ಪೂಲ್ನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಾರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು, ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 34 ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು 23 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಟಿನ್ಹಾ
ವಿಟಿನ್ಹಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಲಿಂಚ್ಪಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ದೇಶೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ - ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು, ಅವರ ಬಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಫಿನ್ಹಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಫಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಋತುವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಫಿನ್ಹಾ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ವರ್ಷದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಲಮೈನ್ ಯಮಲ್
ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಲಮೈನ್ ಯಮಲ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಔಸ್ಮೇನ್ ಡೆಂಬೆಲೆ ನಡುವೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮವು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಮಲ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಔಸ್ಮೇನ್ ಡೆಂಬೆಲೆ
69 ನೇ ಬಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಔಸ್ಮೇನ್ ಡೆಂಬೆಲೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಡೆಂಬೆಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಖಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ಲಬ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ (0-3) ಭಾರೀ ಸೋಲು ಕಳಂಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಡೆಯು ಮತದಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ - ಬಹುಶಃ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ - ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.