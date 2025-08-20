ವಿಜಯಶಾಂತಿ & ಬಾಲಯ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರೀ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ!
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿ
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿಜಯಶಾಂತಿ 'ಪ್ರತಿಘಟನ', 'ಕರ್ತವ್ಯ', 'ಓಸೇಯ್ ರಾಮುಲಮ್ಮ' ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಲೇ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮುಂತಾದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಿಜಯಶಾಂತಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ರೌಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್', 'ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್', 'ಮುದ್ದುಲ ಮಾವಯ್ಯ' ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ವಾರ್
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಟಿಸಿದ 'ಪ್ರತಿಘಟನ' ಚಿತ್ರ 1985ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ 'ಕತ್ತಲ ಕೊಂಡಯ್ಯ' ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 'ಪ್ರತಿಘಟನ' ಚಿತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರ ತಂದೆ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಚರಣ್ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಜಯಶಾಂತಿಯದ್ದೇ ಗೆಲುವು
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ 'ಕತ್ತಲ ಕೊಂಡಯ್ಯ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಸ್.ಬಿ. ಚಂದ್ರವರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಸ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೈಕಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಗುಮ್ಮಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯಶಾಂತಿಯ 'ಪ್ರತಿಘಟನ'ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ 'ಕತ್ತಲ ಕೊಂಡಯ್ಯ' ಚಿತ್ರ ಮಂಕಾಯಿತು.
ಟಿ. ಕೃಷ್ಣ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರತಿಘಟನ'ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬರು. ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಜೊತೆ 'ಪ್ರತಿಘಟನ' ಜೊತೆಗೆ 'ನೇತಿ ಭಾರತಂ', 'ವಂದೇಮಾತರಂ', 'ರೇಪತಿ ಪೌರುಲು' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟಿ. ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.