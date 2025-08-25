ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್!
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಡಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
2 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
14
Image Credit : Facebook
Vijayakanth Movie Secret
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಅದರ ಗೆಲುವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕಾ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ನಟರು ನಟಿಸುವಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅப்பಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗಲೇ ಇದು ಓಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಂತರ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
24
Image Credit : Facebook
ವಿಜಯகாந்த್ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ... ಆರ್.ವಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಗೌಂಡರ್. ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಚಿನ್ನ ಗೌಂಡರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ರವೂತರ್ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಗೌಂಡರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡೈಲಾಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
34
Image Credit : Facebook
ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದ ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್
ಚಿನ್ನ ಗೌಂಡರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುತ್ತ ನಟಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್, ಆರ್.ವಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ, ಏನ್ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ವಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
44
Image Credit : Facebook
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್
ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ, ಈ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಊರೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಇಸೈಜ್ಞಾನಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಸಂಗೀತ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
Related Stories