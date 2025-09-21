ನಯನತಾರಾ ಇದ್ರೂ ಖುಷ್ಬೂ ಕರೆಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು; ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕಾಲಿವುಡ್!
ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್: ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗಾಗಿಯೇ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಐಸರಿ ಗಣೇಶ್ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್' ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 'ಅರண்ಮನೆ' ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರಿಂದ 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2' ನಿರ್ಮಿಸಲು ಐಸರಿ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಧನುಷ್ನ ಕುಬೇರದಿಂದ ಪುಷ್ಪ 2ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸುಂದರ್ ಸಿ - ನಯನತಾರಾ ಜಗಳ:
ನಯನತಾರಾರನ್ನು ದೇವಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಂದರ್ ಸಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಐಸರಿ ಗಣೇಶ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನಟನಾ ಅಸುರನಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್, ಕಟ್ ಹೇಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ - ಲಬ್ಬರ್ ಪந்து ನಿರ್ದೇಶಕ
ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್:
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರ್ ಸಿ ಚೆನ್ನೈನ ಇಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಹನಟರ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್:
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸುಂದರ್ ಸಿ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಇದ್ದರೂ, ಖುಷ್ಬೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಸುಂದರ್ ಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅರண்ಮನೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ:
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆ ಮೀನಾ, ರೆಜಿನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮಿಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ.