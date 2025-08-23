- Home
- Entertainment
- ಒಂದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಇಳಯರಾಜ; ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಒಂದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಇಳಯರಾಜ; ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
14
Image Credit : Facebook
Ilaiyaraaja Same Tune Songs
ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜಾ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇವರ ಹಾಡುಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿವೆ.
24
Image Credit : Facebook
ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರ ಒಂದೇ ಸಂಗೀತದ ಹಾಡುಗಳು
ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಇಳಯರಾಜಾ. ಒಂದೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಬ್ಬರು ನಟರಿಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಆ ಎರಡೂ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್.
34
Image Credit : Twitter
ಮೂನ್ರಾಮ್ ಪಿರೈ ಹಾಡಿನ ರಹಸ್ಯ
ಮೂನ್ರಾಮ್ ಪಿರೈ ಚಿತ್ರದ 'ಪೂಂಗಾಟ್ರು' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ತಂಬಿಕ್ಕು ಎಂದ ಊರು' ಚಿತ್ರದ 'ಎನ್ ವಾಲ್ವಿಲೇ' ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
44
Image Credit : Instagram
ತಂಬಿಕ್ಕು ಎಂದ ಊರು ಹಾಡಿನ ರಹಸ್ಯ
'ತಂಬಿಕ್ಕು ಎಂದ ಊರು' ಚಿತ್ರದ 'ಎನ್ ವಾಲ್ವಿಲೇ' ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು 'ಮೂನ್ರಾಮ್ ಪಿರೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್.
Related Stories