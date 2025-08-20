ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಟ ಸೂರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ.
Image Credit : youtube/vijaytelevision
ಸೂರ್ಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ?
ಸೂರ್ಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
23
Image Credit : Asianet News
ಸೂರ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಸೂರ್ಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ನಂಬಬಾರದು" ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
33
Image Credit : X
ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್
"ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು" ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಎ. ರಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
