ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಖನೌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಹೊಸ ಮೆಂಟರ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮುನ್ನ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಟಿಒಐ) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಎಸ್ಜಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಬೇರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬೋರು ಯಾರು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
1. ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು U19 ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಎನ್ಸಿಎ) ಯ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೆ ಲಖನೌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಗಾಳ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವವಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್ (ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3. ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್
ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್.
4. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್
ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.
5. ಭರತ್ ಅರುಣ್
ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ