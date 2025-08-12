- Home
ಚೆನ್ನೈ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ತೊರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಟಗಾರನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ತಂಡ ಬಿಡಲು ಬಯಸುವುದಕ್ಕೆ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಪ್ರಭಾವ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಎಸ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಾಗ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸಂಜು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಧೋನಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಜುವಿನ ಬದಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರೆ ಧೋನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬದಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಮಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಈಗಾಗಲೇ 4, 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಮಾಥ್ರೆ ಮತ್ತು ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಸಂಜುಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಬಂದರೂ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಋತುರಾಜ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಋತುರಾಜ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜುವನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಋತುರಾಜ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಂಜುಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.