ಇದೇ ತಂಡ ಈ ಸಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂದ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್!

Mumbai Indians will win the Trophy in IPL 2025 : ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸತತ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಮರ್ಶಕ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Mumbai Indians will win the Trophy in IPL 2025 : ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ JioStar ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ 36 ರನ್‌ನಿಂದ ಸೋತರು. "ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 35 ರನ್‌ಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 129 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು.

Prasidh Krishna, IPL 2025, Cricket, Indian Premier League

ಆಮೇಲೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 190-ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಕಾಗಿರೋ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು.

GT vs MI, IPL 2025, T20 Cricket

ಕೊನೆಗೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು. ಅವರು ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ 15 ರಿಂದ 20 ರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಂಜು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂಬೈಗೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳು ಕಾಮನ್. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಟೈಟಲ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ."

Hardik Pandya, IPL 2025

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, MI ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಕಷ್ಟನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: "ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪುಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು—ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು—ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಿವೆ.

Shubman Gill, Rohit Sharma, Hardik Pandya, Sanjay Manjrekar

ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್, ಒಬ್ಬ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಚ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು.

Rohit Sharma, IPL 2025, GT vs MI IPL 2025, GT vs MI IPL 2025

ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ರಾಬಿನ್ ಮಿನ್ಜ್‌ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ, ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಬರೋ ಪಿಚ್‌ಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, 12 ಅಥವಾ 13 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅದು ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ, ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

GT vs MI, Mumbai Indians, Gujarat Titans

ಇನ್ನೂ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: "ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಂಕರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ, 18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದ್ರು,

ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 110 ಅಥವಾ 120 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ; ಯಾವಾಗ್ಲೂ 130 ಅಥವಾ 140 ದಾಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕೂಡ ಆಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಈ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

