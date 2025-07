"ಕಾಲು ಮುರಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಹೋರಾಡಿ, ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಈ ಹೋರಾಟ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್" ಎಂದು LSG ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೊಯೆಂಕಾ ಪಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Battled a fractured toe, broke records, and stood tall for the team.

Most runs by a keeper in a Test series in England.

Most 50+ scores by a visiting keeper.

The fight will be remembered.

Speedy recovery, champ. pic.twitter.com/ZEk3TyiC3j

— Dr. Sanjiv Goenka (@DrSanjivGoenka) July 28, 2025