- ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025: ಭಾರತ ತಂಡದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
ಭಾರತವು ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಅನ್ನು ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ.
ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ-ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಭಾರತ 1978, 1997 ಮತ್ತು 2013 ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1978 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿತು, ಇದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (WCAI) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಡಯಾನಾ ಎಡುಲ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ತವರಿನ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದರೂ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
1997 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಆಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮ್ ಚೋಪ್ರಾ, ನಾಯಕಿ ಪ್ರಮೀಳಾ-ಕೋರಿಕರ್ ಭಟ್, ನೀತು ಡೇವಿಡ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಧೋಕರಿಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದರು. 1997 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನವು 1978 ರ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಗುಂಪು B ಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಪುರುಷರ ತಂಡವು 28 ವರ್ಷಗಳ ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ 2011 ರ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಂತೆ, ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗುಂಪು ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿತು, ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು, ಗುಂಪು A ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 1993 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತ ಗುಂಪು ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. 2005 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತ್ತು.
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಫೈನಲ್ ಸೋಲಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, 2025 ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ ತಮ್ಮ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತವು ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.