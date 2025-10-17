ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೀರೋ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17) ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಚೇತನಾ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ರಾಮತೀರ್ಥ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಚೇತನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ.
ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಚೇತನಾ
ಚೇತನಾ ರಾಮತೀರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಪರಿಚಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹ, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಚೇತನಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ
ಚೇತನಾ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ, ಮಗಳು ಆರುಣಿಯ ಪಾಲನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
1999ರಲ್ಲಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮದುವೆ
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ರಾಮತೀರ್ಥ ಅವರು 1 ಜುಲೈ 1999 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಚೇತನಾ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮಗಳು ಆರುಣಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದರು.
ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಆರುಣಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಚೇತನಾ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದರು. ದಂಪತಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.