ಕೇವಲ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕುರೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ ಕಾರು
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ, ಗರಿಷ್ಠು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರು ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕುರೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕಾರು ಕೇವಲ 11,000 ರೂಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕಾರು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 6.14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕಾರನ್ನು ಕೇವಲ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹದು.
ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕುರೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ.8.30 ಲಕ್ಷ. (ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್).ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಟಿರೀಯರ್, ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಸಾನ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುರೊ ಎಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕುರೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೊರಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕುರೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
· ಕುರೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
· ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಡಗಡೆಯ ಫೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ‘ಕುರೊ’ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
· • ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ರೆಸಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳು, ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್, · ಆರ್16 ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
· ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಸೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
· ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ನ ಒಳಾಂಗಣ, ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಥೀಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗಾರ್ನಿಶ್, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಸನ್ ವೈಸರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಗಳು ಇದರ ಸೊಗಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿವೆ.
· ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ (ಆಕ್ಸೆಸರಿ) ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿಯಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಎಂಎಫ್ ಎ+ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ವಾಹನವು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 67% ಹೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಎಬಿಎಸ್ + ಇಬಿಡಿ, ಇ.ಎಸ್.ಸಿ, ಟಿಸಿಎಸ್, ಎಚ್ಎಸ್ಎ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಟಿಪಿಎಂಎಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಾ, ಟೆಕ್ನಾ + ಮತ್ತು ಎನ್ ಕನೆಕ್ಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯುಳ್ಳ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಫೀಚರ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕುರೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೌರಭ್ ವತ್ಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕುರೊ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಗೆ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಎನ್ಸಿಎಪಿ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ದೊರಕಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಡೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.