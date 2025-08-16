- Home
ಕ್ರೆಟಾಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಫೀಚರ್, ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮಾರುತಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರು, ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಮಿಡ್ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಹೆಸರೇನು?
ಮಾದರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 'ಮಾರುತಿ ಎಸ್ಕುಡೊ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರೀನಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್ಯುವಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಕ್ಸಾ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬ್ರೆಜಾ-ವಿಟಾರ ನಡುವಿನ ಸೈಜ್
ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾರುತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಎಸ್ಕುಡೊದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಸೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು, ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಕೂಡ ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸೆನ್ಸ್ ಸೂಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಆಡಿಯೊ
ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಮಿಡ್ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರದ ಹೊಸ BE ೬, XEV ೯e ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ EV ಗಳು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್
ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರುತಿ ಎಸ್ಕುಡೊದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರೆಟಾ N ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
4WD (ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್)
ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 4WD (ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್ಕುಡೊದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಎಸ್ಕುಡೊದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕ
ಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
HUD (ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ)
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್
ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು
ಸುಜುಕಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಹಿಂಭಾಗದ AC ವೆಂಟ್ಗಳು
ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್
360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಹಲವು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು
EBD ಯೊಂದಿಗೆ ABS
ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ
ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್
ಐಸೊಫಿಕ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ಗಳು
ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು