ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು 100-200 ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 90 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲುಮ ಆರ್‌ಬಿಐ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

Has RBI really asked banks to stop disbursing ₹500 notes from ATMs by September 2025? 🤔



A message falsely claiming exactly this is spreading on #WhatsApp #PIBFactCheck



✅ No such instruction has been issued by the @RBI.



✅ ₹500 notes will continue to be legal tender.



🚨… pic.twitter.com/znWuedOUT8

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 12, 2025