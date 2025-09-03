ಜಿಯೋ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಿರಂಗ, ಏರ್ಟೆಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು?
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಿಯೋ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೊಂದಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೆಳೆಯಲು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.82 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 47.75 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 41.04% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ 33.65% (39.1 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರು) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ 17.52% (20.38 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರು) ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಟಿಎನ್ಎಲ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 7.79% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ 46,187 ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಟ್ರಾಯ್) ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋ ಸ್ಥಿರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ) ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯೋ ಏರ್ಫೈಬರ್ ಸೇವೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಯೋ ಏರ್ಫೈಬರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 3,51,817 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು 2025 ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 3,39,981 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ 1,74,477 ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಕ್ರಿಯ ಚಂದಾದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಜಿಯೋ ಆಗಿದ್ದು, 4,82,954 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಎಲ್ಆರ್ (ವಿಸಿಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್) ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ವಿಐ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ನಿವ್ವಳ ಚಂದಾದಾರರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋ 64,45,929 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರೊಂದಿಗೆ 76% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿರ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ತಿಂಗಳು. ಜಿಯೋದ ವೈರ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 9.09 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕೇವಲ 3.13 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಏರ್ಟೆಲ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜಿಯೋದ ತ್ವರಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.